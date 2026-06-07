Nebelkerze? Verwirrung um Real Madrids 150-Millionen-Angebot für Bayern-Star Olise

München/Madrid - Real-Boss Florentino Pérez (79) hat im Rahmen des Präsidentschafts-Wahlkampfs ein 150-Millionen-Angebot für einen Weltklasse-Spieler angekündigt. Übereinstimmenden Medienberichten soll Michael Olise (24) vom FC Bayern München das Objekt seiner Begierde sein. Der Klub-Boss hat dies zwar nun öffentlich dementiert, aber dabei könnte es sich einem Bericht zufolge um ein Ablenkungsmanöver handeln.

Michael Olise (24) wurde in der Bundesliga zum "Spieler der Saison" gewählt. © Tom Weller/dpa

Auf die Frage, welchen Spieler er mit dem Mega-Angebot nach Madrid locken wolle, antwortete Pérez bei der spanischen TV-Sendung "Horizonte":

"Ein junger Spieler, ein Galactico, 150 Millionen Euro, nicht von der Premier League. Es ist nicht Haaland, nicht Kane, nicht Olise, nicht Doku. Das Angebot gilt einem Spieler vom Kaliber eines Cristiano Ronaldo oder Kaká."

Laut dem Klub-Boss handelt es sich um einen Offensivspieler bei einem Champions League-Team.

In den Medien kursierten daraufhin Namen wie Vitinha (26) und João Neves (21) von Königsklassen-Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Der englische "Telegraph" widerspricht der Darstellung von Pérez: Die Madrilenen sollen demnach ein 150 Millionen Euro Angebot für den Franzosen vorbereiten.

Sind die Aussagen von Pérez also nur eine Nebelkerze? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der 24-jährige Flügelspieler sich bereits mündlich mit den Königlichen geeinigt haben.