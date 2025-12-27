Abgang im Winter? Drei Bayern-Stars sollen auf der Abschussliste stehen
München - Für den FC Bayern lief die Hinrunde überragend. Obwohl die Münchner in der Liga unangefochten auf Titelkurs liegen, soll es hinter den Kulissen rumoren: Gleich drei Profis könnten den Rekordmeister schon bald verlassen.
Wie "Fußballtransfers" berichtet, stehen mit Sacha Boey (25), Raphaël Guerreiro (32) und Leon Goretzka (30) drei Profis auf der möglichen Abgabeliste für die Winterpause.
Rechtsverteidiger Sacha Boey war vor knapp zwei Jahren für rund 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern gewechselt.
Seinen letzten Einsatz für die Münchner hatte er am 1. November. Für eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro wäre der Rekordmeister bereit, ihn im Januar ziehen zu lassen.
Zwar zeigt Crystal Palace Interesse an einer Verpflichtung, doch der englische Klub ist bisher nicht bereit, den geforderten Betrag zu bezahlen. Bei den Bayern kommt Boey aber kaum zum Einsatz und konnte die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen.
Ein Wechsel würde sowohl dem Spieler als auch dem Verein neue Perspektiven eröffnen.
Kompany setzt weiterhin auf Raphaël Guerreiro
Anders sieht es bei Raphaël Guerreiro aus: Benfica-Trainer José Mourinho würde den Portugiesen gerne schon im Winter nach Lissabon lotsen. Beim FC Bayern hingegen setzt Vincent Kompany (39) weiterhin auf den 32-Jährigen und stellte ihn zuletzt wieder in die Startelf.
Der Bayern-Coach lobte ihn deutlich: "Ich habe einen großartigen Spieler, einen fantastischen Profi. […] Er ist ein wichtiger Teil des Teams. Seine Zukunft wird intern und mit niemand anderem besprochen."
Doch Guerreiro besitzt nur noch einen Vertrag bis zum Sommer, was einen Verkauf im Winter für die Bayern attraktiv machen könnte.
Plant Leon Goretzka bereits den Bayern-Abgang?
Besonders brisant ist die Lage bei Leon Goretzka. Der Nationalspieler zählt zwar zu den bekanntesten Gesichtern des Kaders, ist sportlich aber nicht mehr unumstritten und steht ebenfalls vor dem letzten Vertragsjahr in München.
Eine Verlängerung ist zwar nicht komplett vom Tisch, dafür müsste der Topverdiener jedoch deutliche Gehaltseinbußen akzeptieren.
Mehrere internationale Topklubs sollen am 30-Jährigen dran sein, allen voran Atlético Madrid. Zuletzt löschte Goretzka sogar alle FCB-Bilder auf Instagram – meist ein Zeichen für einen Abgang aus dem Verein.
Doch sowohl der FC Bayern als auch Goretzka selbst planen derzeit jedoch, die Saison gemeinsam zu Ende zu spielen.
