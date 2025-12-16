Goretzka vor dem Absprung? Bayern-Star löscht alle Instagram-Fotos mit FCB-Bezug
München - Stilles Zeichen von Leon Goretzka (30)? Die Zukunft des Profi-Fußballers beim FC Bayern ist ungewiss – doch jetzt löschte er alle Instagram-Bilder mit Bezug auf den Klub.
Goretzka spielt gerade in seiner achten Saison bei den Bayern. 2026 läuft sein Vertrag aus – wie es für den 30-Jährigen dann weiter geht, steht bisher noch nicht fest.
Entsprechend gibt es derzeit auch keine Hinweise auf laufende Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Die anhaltende Funkstille deutet vielmehr darauf hin, dass Goretzka in den langfristigen Planungen des Vereins keine Rolle mehr spielt.
Auf Social Media setzte der Bayern-Profi nun ein deutliches Zeichen, das gegen eine Vertragsverlängerung spricht. Der 30-Jährige entfernte sämtliche Fotos mit Bezug zum FC Bayern von seinen Profilen.
Immer wieder nutzten Spieler diesen Schritt in der Vergangenheit als Hinweis auf einen bevorstehenden Abschied – hat Goretzka innerlich also bereits mit dem Verein abgeschlossen?
Goretzka muss beim FC Bayern die Ersatzbank hüten
Darüber hinaus verliert Leon Goretzka bei den Spielen des FC Bayern zunehmend an Bedeutung. In bislang 25 Pflichtspielen ließ Trainer Vincent Kompany (39) ihn lediglich dreimal über die komplette Spielzeit auf den Platz.
Auch in der Champions League kommt der Mittelfeldspieler bislang lediglich auf 60 Einsatzminuten und verbringt den Großteil der Spiele auf der Ersatzbank.
Durch seine wenigen Spieleinsätze droht dem 30-Jährigen auch der Verlust seines Platzes im DFB-Kader für die WM 2026. Ein Winterwechsel könnte Goretzka die Möglichkeit geben, wieder eine zentrale Rolle zu spielen und sich sportlich neu zu präsentieren.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa