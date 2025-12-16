Goretzka vor dem Absprung? Bayern-Star löscht alle Instagram-Fotos mit FCB-Bezug

München - Stilles Zeichen von Leon Goretzka (30)? Die Zukunft des Profi-Fußballers beim FC Bayern ist ungewiss – doch jetzt löschte er alle Instagram-Bilder mit Bezug auf den Klub.

Leon Goretzka (30) löschte alle Instagram-Beiträge mit Bayern-Bezug. © Sven Hoppe/dpa

Goretzka spielt gerade in seiner achten Saison bei den Bayern. 2026 läuft sein Vertrag aus – wie es für den 30-Jährigen dann weiter geht, steht bisher noch nicht fest.

Entsprechend gibt es derzeit auch keine Hinweise auf laufende Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Die anhaltende Funkstille deutet vielmehr darauf hin, dass Goretzka in den langfristigen Planungen des Vereins keine Rolle mehr spielt.

Auf Social Media setzte der Bayern-Profi nun ein deutliches Zeichen, das gegen eine Vertragsverlängerung spricht. Der 30-Jährige entfernte sämtliche Fotos mit Bezug zum FC Bayern von seinen Profilen.

Immer wieder nutzten Spieler diesen Schritt in der Vergangenheit als Hinweis auf einen bevorstehenden Abschied – hat Goretzka innerlich also bereits mit dem Verein abgeschlossen?