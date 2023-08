"Absolut okay": Rummenigge verteidigt Kuss-Eklat um spanischen Verbandspräsidenten!

Karl-Heinz Rummenigge (67) kann die Aufregung um den WM-Kuss nicht verstehen. © David Inderlied/dpa

Im Rahmen der "Sport Bild"-Awards schlug sich Karl-Heinz-Rummenigge (67), Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern, auf die Seite des Spaniers.

"Ich glaube, man soll da nicht übertreiben", erklärte Rummenigge: "Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay."

Der Präsident des spanischen Fußballverbandes (RFEF) hatte alle Spielerinnen des Weltmeister-Teams geherzt und teilweise auf die Wange geküsst, bei Hermoso ging er jedoch einen Schritt weiter, nahm ihr Gesicht in die Hände und küsste sie auf den Mund.

Die Mittelfeldspielerin selbst war nicht begeistert von der Aktion, erklärte im TV, dass es ihr "keinen Spaß gemacht" hätte.