Acht-Tore-Festival! FC Bayern dreht 0:2-Rückstand in einen Kantersieg
München - Sie bleiben das Maß aller Dinge! Die Bayern haben zu Hause gegen den SC Freiburg irre Comeback-Qualitäten gezeigt und am Ende einen ungefährdeten Dreier eingefahren.
Im Heimspiel münzte der deutsche Rekordmeister einen 0:2-Rückstand am heutigen Samstagnachmittag in einen beeindruckenden 6:2-Kantersieg um.
Dabei erwischte der FCB einen denkbar schlechten Start in die Partie. Denn nach noch nicht einmal einer Viertelstunde lagen die Gäste aus dem Breisgau überraschend vorn.
Bei einer getretenen Ecke von Jan-Niklas Beste verlängerte Abwehr-Chef Matthias Ginter die Kugel auf Ritsu Doan. Dieser nahm den Ball direkt, bugsierte ihn vorbei an Stammkeeper Manuel Neuer in die Maschen (13. Minute).
Nur wenig später bauten die Südbadener ihre Führung gar noch weiter aus. Wiederum nach einem Eckball schraubte sich Johan Manzambi am höchsten und drückte den Ball per Kopf ins Tor (18.).
Allzu lange währte die Freude beim SCF über das 2:0 jedoch nicht, denn kurz nach dem Treffer von Manzambi erzielte Nachwuchs-Star Lennart Karl in der 22. Minute den Anschlusstreffer.
FC Bayern lässt dem SC Freiburg in der zweiten Hälfte keine Chance
Die Bayern ließen daraufhin nicht locker, erhöhten mit zunehmender Spielzeit den Druck auf die Defensive der Freiburger - und trafen schließlich kurz vor der Pause durch Michael Olise (45.+2) zum Ausgleich.
Im zweiten Durchgang machte der FCB nahtlos da weiter, wo er gegen Ende des ersten aufgehört hatte und ließ den Fuß nicht vom Gaspedal.
Durch Treffer von Dayot Upamecano (55.), Knipser Harry Kane (60.) und Nicolas Jackson (78.) baute der FCB seine Führung kontinuierlich aus. Den Schlusspunkt eines fulminanten Schützen-Festivals setzte schließlich Olise (84.), der den Endstand von 6:2 markierte.
Statistik zum Bundesliga-Match zwischen Bayern München und dem SC Freiburg
Bayern München - SC Freiburg 6:2 (2:2)
Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano (77. Kim), Tah, Bischof - Pavlovic (83. H. Ito), Goretzka (46. Laimer) - Olise, Karl (71. Jackson), Luis Díaz - Kane (83. Mike)
SC Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Rosenfelder (77. Lienhart), Makengo - M. Eggestein, Manzambi (64. Osterhage) - Beste, Y. Suzuki (77. Grifo), Scherhant (64. Dinkci) - Höler (64. Matanovic)
Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)
Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Y. Suzuki (12.), 0:2 Manzambi (17.), 1:2 Karl (22.), 2:2 Olise (45.+2), 3:2 Upamecano (55.), 4:2 Kane (60.), 5:2 Jackson (78.), 6:2 Olise (84.)
Gelbe Karten: Pavlovic (2) / -
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa