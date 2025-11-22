Acht-Tore-Festival! FC Bayern dreht 0:2-Rückstand in einen Kantersieg

München - Sie bleiben das Maß aller Dinge! Die Bayern haben zu Hause gegen den SC Freiburg irre Comeback-Qualitäten gezeigt und am Ende einen ungefährdeten Dreier eingefahren.

Die Freiburger bejubeln die zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung durch Johan Manzambi (20). © Sven Hoppe/dpa

Im Heimspiel münzte der deutsche Rekordmeister einen 0:2-Rückstand am heutigen Samstagnachmittag in einen beeindruckenden 6:2-Kantersieg um.

Dabei erwischte der FCB einen denkbar schlechten Start in die Partie. Denn nach noch nicht einmal einer Viertelstunde lagen die Gäste aus dem Breisgau überraschend vorn.

Bei einer getretenen Ecke von Jan-Niklas Beste verlängerte Abwehr-Chef Matthias Ginter die Kugel auf Ritsu Doan. Dieser nahm den Ball direkt, bugsierte ihn vorbei an Stammkeeper Manuel Neuer in die Maschen (13. Minute).

Nur wenig später bauten die Südbadener ihre Führung gar noch weiter aus. Wiederum nach einem Eckball schraubte sich Johan Manzambi am höchsten und drückte den Ball per Kopf ins Tor (18.).

Allzu lange währte die Freude beim SCF über das 2:0 jedoch nicht, denn kurz nach dem Treffer von Manzambi erzielte Nachwuchs-Star Lennart Karl in der 22. Minute den Anschlusstreffer.