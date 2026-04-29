Aufreger-Szene in Paris: PSG-Balljunge provoziert Bayern-Keeper Neuer

Paris - Bei der historischen 5:4-Offensivschlacht zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League sorgte eine Szene am Rand des Spielfelds für Aufsehen. Im Mittelpunkt: der mehrfache Welttorhüter Manuel Neuer (40) und ein rotzfrecher PSG-Balljunge.

Manuel Neuer (40) © Ina Fassbender

Wie ein Video von "Prime Video" zeigt, wollte Neuer in der Schlussphase der Partie einen Abstoß schnell ausführen, lief an die Bande und forderte die Kugel von einem Balljungen.

Der ignorierte den Keeper nicht nur, sondern sicherte den Ball mit seinem Fuß und blickte dem 40-Jährigen obendrein auch noch provokant ins Gesicht.

Neuer ließ sich darauf aber klugerweise nicht ein.

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die Szene wie ein Lauffeuer und wurde hitzig diskutiert. Viele werteten sie als Zeitspiel und forderten die UEFA auf, den Vorfall zu untersuchen.

Dass die Szene für Paris Saint-Germain ein Nachspiel haben wird, ist aber eher unwahrscheinlich.