28.04.2026 22:58 Neun-Tore-Spektakel in Paris! Irre Aufholjagd der Bayern bleibt unbelohnt

Champions-League-Spektakel: Mit 5:4 (3:2) hat sich Paris Saint-Germain in einem denkwürdigen Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern durchgesetzt.

Von Ivan Simovic

Paris (Frankreich) - Neun Tore, großes Spektakel, aber kein Happy End: Der FC Bayern hat in einem denkwürdigen Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain den Kürzeren gezogen. Im Giganten-Duell beim Titelverteidiger unterlagen die Münchner am Dienstagabend mit 4:5. Der FCB bewies dabei allerdings XXXL-Moral, kam nach einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand zurück ins Spiel und konnte am Ende immerhin noch Schadensbegrenzung betreiben. Für den FC Bayern trafen Harry Kane (17. Minute), Michael Olise (41.), Dayot Upamecano (65.) und Luis Diaz (68.). Aufseiten der Pariser waren Khvicha Kvaratskhelia (24. und 56.), Joao Neves (33.) sowie Ousmane Dembele (45.+5/Handelfmeter und 59.) erfolgreich.

TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

22.58 Uhr: Schluss im Parc des Princes

Aus, das Spiel ist vorbei! Mit 5:4 (3:2) setzt sich Paris Saint-Germain in einem historischen Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern durch. Endstand: Paris Saint-Germain - FC Bayern München 5:4 (3:2) Torschützen: Harry Kane 0:1 (17. Minute), Khvicha Kvaratskhelia 1:1/4:2 (25./56.), Joao Neves 2:1 (33.), Michael Olise 2:2 (41. Minute), Ousmane Dembele 3:2/5:2 (45.+5/59.), Dayot Upamecano 3:5 (65.), Luis Diaz 4:5 (68.)

90.+4: Bayern bekommt durch Olise noch eine Ecke, die jedoch ungefährlich verpufft.

90+3: Kane zieht flach aus der Ferne ab, Safonov pariert sicher und hat den Ball.

90.+1: Vier Minuten packt der Unparteiische hier noch obendrauf.

88. Minute: An der Eckfahne der Münchner liegt Hakimi auf dem Rasen, muss wohl behandelt werden.

86. Minute: XXL-Chance für PSG

Im Sechzehner legt Vitinha auf Mayulu ab, der es direkt versucht und den Ball aus spitzem Winkel wuchtig ans Lattenkreuz hämmert, Glück für Neuer.

84. Minute: Zwei neue Kräfte bei PSG! Enrique bringt Hernandez und Mayulu für Mendes und Kvaratskhelia.

82. Minute: Da war viel mehr drin! Olise hat den Ball im Strafraum, legt ihn sich auf den linken Fuß und versucht es statt des Schusses mit einem Heber auf Pavlovic, der aber nicht reagiert.

80. Minute: Hohe Flanke von Kimmich in den Strafraum von PSG, doch Safonov packt sicher zu und pflückt das Leder aus der Luft.

78. Minute: Wechsel bei den Bayern, Goretzka kommt neu für Musiala in die Partie.

76. Minute: Mit allem, was er hat! Kane geht mit vollem Einsatz in den Zweikampf gegen Marquinhos und Pacho, legt auf Diaz ab, der den Ball jedoch nicht halten kann und ihn verliert.

73. Minute: Die Hausherren zeigen sich nach den beiden Treffern der Bayern wie angeknockt. Kann der FCB hier noch einmal zurückkommen und den Ausgleich erzwingen?

71. Minute: Das torreichste Champions-League-Halbfinale aller Zeiten geht in die letzten 20 Minuten, was hält dieser bislang unglaubliche Fußballabend noch für uns bereit?

68. Minute: Diaz verkürzt auf 4:5

Toooor für den FCB! Kane spielt einen hohen Ball von der Mittellinie, Diaz startet in die Tiefe, kommt im Sechzehner an den Ball, schließt ab und trifft, der VAR prüft kurz und gibt das Tor, kein Abseits.

Rein ins Glück! Bayerns Luis Diaz lässt PSG-Schlussmann Safonov keine Chance. © Christophe Ena/AP/dpa

65. Minute: Lebenszeichen der Bayern

Toooor für den FCB! Kimmich bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld in die Mitte, Upamecano steigt hoch und verlängert den Ball per Kopf zum 3:5-Anschlusstreffer ins Netz.

62. Minute: Diaz dringt in den PSG-Sechzehner ein, doch Safonov ist zur Stelle und nimmt ihm den Ball am Fuß ab.

59. Minute: PSG mit Doppelschlag

Toooor für Paris Saint-Germain! Nur etwa drei Minuten nach dem 2:4 schlägt es beim FC Bayern erneut ein. Aus dem Konter heraus legt Doue links auf seinen Landsmann Dembele, der flach schießt, vom Innenpfosten findet der Ball den Weg ins Tor. Wie bitter!

56. Minute: Kvaratskhelia baut Führung aus

Toooor für Paris Saint-Germain! Hakimi spielt von rechts flach in die Box, Zaire-Emery und Dembele verpassen, doch Kvaratskhelia rauscht von hinten heran und versenkt den Ball aus etwa 15 Metern wuchtig im Kasten.

53. Minute: Nun schlägt Diaz eine Flanke an den langen Pfosten zu Stanisic. Der Kroate leitet den Ball direkt weiter, kann aber für diesen keinen Abnehmer finden.

50. Minute: "Kvaradona" zieht links im Sechzehner zum Abschluss, bleibt dabei jedoch mit dem Fuß an Upamecano hängen, der Schiri verzichtet folgerichtig auf einen Pfiff und entscheidet nicht auf Strafstoß. Gutes Auge!

48. Minute: Die Pariser gehen ohne personelle Veränderungen in den zweiten Durchgang, Kompany-Vertreter Danks hat hingegen bereits einen Wechsel durchgeführt und Laimer für Davies gebracht.

47. Minute: Kvaratskhelia sucht das Eins-gegen-eins-Duell gegen Bayerns Upamecano, zieht dabei allerdings den Kürzeren - und verliert den Ball.

46. Minute: Anpfiff der zweiten Hälfte

Weiter geht's, der Ball rollt wieder.

21.55 Uhr: Halbzeit im Parc des Princes

Ein temporeiches und zugleich atemberaubendes Duell geht mit einer 3:2-Führung für Paris in die Pause. Dabei lagen die Bayern zunächst durch einen verwandelten Elfmeter von Kane mit 1:0 (17. Minute) vorn, gaben die Führung jedoch durch die Treffer von Kvaratskhelia (25.) und Neves (33.) aber wieder aus der Hand geben. Olise (41.) glich zwischenzeitlich erneut aus, ehe Dembélé (45.+5) per Strafstoß die erneute Führung der Hausherren zur Pause herstellte.

45.+5: Dembele mit dem 3:2-Führungstreffer

Toooor für Paris Saint-Germain! Dembele trifft platziert ins rechte untere Eck. Neuer hat die Ecke zwar geahnt, bleibt aber chancenlos.

PSG-Star Ousmane Dembele (28, Mitte) gab sich keine Blöße vom Punkt - und traf. © Aurelien Morissard/AP/dpa

45.+3: Nach Sichtung der Bilder zeigt Schärer auf den Punkt und entscheidet auf Strafstoß.

45. Minute: Mendes bringt die Flanke von der Strafraumkante, Davies ist zur Stelle, klärt jedoch mit der Hand, sodass der VAR eingreift.

43. Minute: Der Passversuch von Musiala auf Olise wird vom Schiedsrichter Schärer unglücklich abgefälscht, bitter.

41. Minute: FC Bayern ist zurück im Spiel

Toooor für den FCB! Ohne Umwege im Kombinationsspiel nimmt sich Olise ein Herz und zieht aus zentraler Position ab. PSG-Keeper Safonov ist zwar dran, kann das abgefeuerte Geschoss aber nicht parieren.

37. Minute: Die Bayern finden bislang kein Mittel gegen die schnellen Umschaltmomente der Pariser. Immer wieder kombinieren sich die Hausherren binnen weniger Sekunden von der eigenen Hälfte bis vor das Gehäuse von Schlussmann Neuer.

35. Minute: Nach einem Ballverlust von Olise schalten die Pariser blitzschnell um, spielen sich über Doué und Vitinha nach vorne und bringen Dembele in Position, dessen Abschluss Upamecano in höchster Not noch stoppen kann.