Kompany und Enrique scherzen nach Fußball-Spektakel: "Hat es dir gefallen?"
Paris - Nach dem denkwürdigen Neun-Tore-Spektakel in Paris konnten PSG-Coach Luis Enrique (55) und Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) sich in den Katakomben die Hand reichen und herzhaft lachen.
"Du hast das Spiel von der Tribüne aus verfolgt. Hat es dir gefallen?", sagte Enrique zu Kompany, der wegen drei Gelben Karten im laufenden Wettbewerb während der Partie nicht am Spielfeldrand stehen durfte.
Der Belgier antwortete mit einem deutlichen "Nein!" – zur Belustigung aller Anwesenden.
In der Pressekonferenz nach der historischen 5:4-Offensivschlacht äußerte sich Kompany zu seinem Innenraumverbot. "Diese Erfahrung habe ich nicht genossen. Die Emotionen unten am Platz sind noch etwas anderes", sagte der 40-Jährige.
Als die Bayern zwischenzeitlich mit 2:5 zurücklagen, sei es für ihn auf der Tribüne schon "richtig schwierig" gewesen.
"PSG hat da schon gejubelt. Aber wie meine Mannschaft zurückgekommen ist, das habe ich schon ein bisschen genossen im oberen Stock", meinte der ehemalige Innenverteidiger.
FC Bayern: Kompany hat Bitte an Fans fürs Rückspiel gegen PSG
Kompany zeigte sich zuversichtlich für das Rückspiel in einer Woche in München und schwörte die Bayern-Fans nach dem Abpfiff schonmal ein.
"Wir brauchen unsere Fans, wir brauchen Unterstützung", sagte er am "Prime Video"-Mikrofon. Man brauche ein "Feuer" wie gegen Madrid im Viertelfinale. "Wir brauchen in der nächsten Woche von jedem Support. Und das ab der ersten Minute, ab dem Warming-up."
Man brauche alle 75.000 im eigenen Stadion. "Meine einzige Bitte ist: Wenn einer eine Karte gekauft hat und er fühlt sich am Spieltag nicht wohl, dass er zu Hause bleibt. Und seine Karte weitergibt an die fittesten Leute, die diese Wucht der Allianz Arena mit 75.000 Zuschauern mitnehmen können", so Kompany.
Das Ziel ist klar: das Champions-League-Finale am 30. Mai gegen den FC Arsenal oder Atlético Madrid in Budapest.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa