Kompany und Enrique scherzen nach Fußball-Spektakel: "Hat es dir gefallen?"

Paris - Nach dem denkwürdigen Neun-Tore-Spektakel in Paris konnten PSG-Coach Luis Enrique (55) und Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) sich in den Katakomben die Hand reichen und herzhaft lachen.

Vincent Kompany (40, l.) und Luis Enrique (55) schätzen einander. (Archiv) © Sven Hoppe/dpa

"Du hast das Spiel von der Tribüne aus verfolgt. Hat es dir gefallen?", sagte Enrique zu Kompany, der wegen drei Gelben Karten im laufenden Wettbewerb während der Partie nicht am Spielfeldrand stehen durfte.

Der Belgier antwortete mit einem deutlichen "Nein!" – zur Belustigung aller Anwesenden.

In der Pressekonferenz nach der historischen 5:4-Offensivschlacht äußerte sich Kompany zu seinem Innenraumverbot. "Diese Erfahrung habe ich nicht genossen. Die Emotionen unten am Platz sind noch etwas anderes", sagte der 40-Jährige.

Als die Bayern zwischenzeitlich mit 2:5 zurücklagen, sei es für ihn auf der Tribüne schon "richtig schwierig" gewesen.

"PSG hat da schon gejubelt. Aber wie meine Mannschaft zurückgekommen ist, das habe ich schon ein bisschen genossen im oberen Stock", meinte der ehemalige Innenverteidiger.