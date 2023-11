"Augen zu und durch": Tuchel lobt Goretzkas Entwicklung nach Holper-Start

Hat sich den Respekt seines Trainers erarbeitet: Bayerns Mittelfeldspieler Leon Goretzka (28). © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

"Er hat das getan, was nötig ist, mal Augen zu und durch. Er hat sich nie hängen lassen, hat immer sehr gut trainiert und hat jetzt seine Form gefunden. Ich hoffe, dass er das gegen Köln beweisen kann", sagte der Coach des FC Bayern München.



Der deutsche Rekordmeister möchte im Fernduell mit Bayer Leverkusen zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen.

Die Werkself ist am Samstag bei Werder Bremen zu Gast. Die Münchner reisen erst am Spieltag zur Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) an.

"Bayer hat sich exzellent verstärkt, zudem können sie in Ruhe arbeiten. Neben Leipzig und Dortmund sind sie unser größter Konkurrent", sagte Goretzka in der "Abendzeitung zum Titelrennen. Er will mit seinem Team in der Nachbarstadt drei Punkte holen.

Goretzka war zu Beginn der Saison nicht für das Nationalteam durch den damaligen Bundestrainer Hansi Flick (58) nominiert worden. Auch bei Tuchel war er nicht immer erste Wahl.