Bayern-Beben: Rückkehr von Rummenigge, Sorge von Kroos und Dank von Salihamidzic

Rummenigge war von 2002 an 19 Jahre Vorstandsvorsitzender der Münchner und führte den Club gemeinsam mit Vereinspatron Uli Hoeneß (71) zu zahlreichen Erfolgen.

Kurz nach dem Gewinn des elften Meistertitels in Serie hatten die Bayern am Samstag die Trennung von Kahn und Salihamidzic verkündet. Ihnen wird unter anderem eine verfehlte Personalpolitik bei der Zusammenstellung der Mannschaft vorgeworfen. Kahns Nachfolger wird der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen (55), ein neuer Sportvorstand wird noch gesucht.

Der 67-Jährige hatte vor zwei Jahren an der Spitze des Vorstands für Kahn Platz gemacht.

Laut der "Bild am Sonntag" soll Rummenigge in den Aufsichtsrat rücken und die Münchner bei der Kaderplanung für die kommende Saison unterstützen.

Bahnt sich nun eine Rückkehr des früheren Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge (67) an?

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid zeigte sich auch verwundert über die Kommunikation der Münchner. "Das dann heute an so einem Tag zu bestätigen, offiziell vorher zu sagen, er ist krank. Dann: Nein, ist er nicht, er durfte nicht kommen. Mehr habe ich bisher auch nicht gehört, aber ich glaube dem Olli mal", sagte der 33-Jährige.

Hasan Salihamidzic (46) dachte im Moment des Sieges auch an den geschassten Ex-Trainer der Münchner. © Sven Hoppe/dpa

Indes hat sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem Gewinn des Meistertitels mit dem FC Bayern München dem im März überraschend beurlaubten Ex-Coach Julian Nagelsmann gedankt.

"Mit dem neuen Trainer haben wir etwas anderes versucht, das hat zum Schluss auch funktioniert", sagte er über dessen Nachfolger Thomas Tuchel: "Ich gratuliere dem Thomas. Aber ich gratuliere auch Julian. Mir ist es am schwersten gefallen, dass wir uns von Julian trennen. Ich will einen Gruß schicken, weil er sicherlich zu Hause geschaut hat. Er ist ein guter Kerl."



Als Nagelsmann im März beurlaubt wurde, waren für die Bayern noch alle Titel möglich.

Nachfolger Thomas Tuchel schied in zwölf Spielen im DFB-Pokal und der Champions League aus, holte aber am letzten Spieltag noch den elften deutschen Meistertitel in Serie.