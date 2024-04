Bayern-Boss Dreesen hocherfreut: "Totgesagte leben länger"

Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (56) war mit der Leistung des FC Bayern zufrieden. © Gerald Matzka/dpa

"Was soll ich sagen? Totgesagte leben länger - das ist, glaube ich, das Motto des heutigen Abends", sagte Dreesen im noblen Mannschaftshotel The Landmark in der Nacht zum Mittwoch in London.

"Das war ein schwerer Monat. Wir haben, glaube ich, einige schwere Wochen in den Knochen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga. Und was war das heute für ein Tag? Die Mannschaft hat heute ihr wahres Gesicht gezeigt. Ein fantastisches Spiel, ein intensives Spiel abgeliefert", hob Dreesen nach dem 2:2 beim FC Arsenal hervor.

Damit hat sich die Mannschaft um die Torschützen Serge Gnabry (28) und Harry Kane (30) eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel in einer Woche in München erarbeitet.

Dreesen hob den früheren Arsenal-Spieler Gnabry und Tottenham-Ikone Kane besonders hervor. Insgesamt sei es aber eine Teamleistung mit Teamspirit gewesen, sagte Dreesen. "Jeder hat für den anderen gekämpft. Das war richtig schön anzuschauen."