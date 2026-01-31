Bayern-Coach Kompany erinnert sich an heftiges Erstgespräch mit Goretzka

München - Leon Goretzka (30) wird den FC Bayern im Sommer verlassen. Nun hat Vincent Kompany (39) enthüllt, dass der Bruch mit dem Mittelfeld-Mann bis auf seinen Amtsantritt 2024 als Trainer in München zurückgeht.

Als "hart und ehrlich" bezeichnete Vincent Kompany (39) das erste Gespräch mit Leon Goretzka (30). © Federico Gambarini/dpa

"Das erste Mal, als ich mit Leon gesprochen habe, war, um ihm mitzuteilen, dass er sich in meinem ersten Sommer einen neuen Verein aussuchen kann. Das war ehrlich und hart", verriet Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstagabend beim Hamburger SV.

Der Verein legte Goretzka also bereits im Sommer 2024 einen Wechsel nahe. Der Grund: Keine Aussicht auf Einsatzzeiten unter Kompany! Doch der Nationalspieler entschied sich bewusst gegen einen Transfer.

"Aber nach der Transferperiode haben wir wieder gesprochen und gesagt: Du bist geblieben, dann werden wir fair und ehrlich sein. Und er hat sich wieder in die Mannschaft gespielt. Das war eine der positiven Geschichten, von denen ich letztes Jahr erzählt habe", so Kompany.

Diese Phase "hat unsere Beziehung gestärkt", sagte Kompany und versicherte mit Blick auf den Abschied des Mittelfeldspielers: "Es ändert sich überhaupt nichts an seiner Rolle bei uns, er war immer wichtig. Ich freue mich jetzt einfach auf die Momente, die wir noch zusammen genießen können."