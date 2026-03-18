FC Bayern schießt sich ins Champions-League-Viertelfinale - jetzt wartet Real Madrid

München - Mit der Brezn in da Hand: Der FC Bayern hat auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo klar mit 4:1 (1:0) gewonnen und sich damit wie erwartet das Weiterkommen in der Champions League gesichert.

Bayerns Harry Kane (32, M.) lässt sich für seinen 2:0-Führungstreffer von den eigenen Teamkollegen feiern. © Tom Weller/dpa

Nach dem 6:1-Knaller bei Atalanta Bergamo in der Vorwoche hätte den Münchnern im Rückspiel am Mittwochabend das Verwalten des Ergebnisses gereicht, um den Viertelfinaleinzug fix zu machen.

Und trotzdem ließen sie gegen den noch letzten in der Königsklasse verbliebenden Italien-Klub erneut die Offensiv-Muckis spielen.

Auch, weil die Gäste nie den Eindruck vermittelten, tatsächlich noch an das "Wunder von Baviera" zu glauben. Viel mehr schienen sich Bergamasken aufs Verteidigen zu fokussieren, womit man eine erneute Klatsche vermeiden wollte.

Dieser Plan ging zunächst auch auf, bis allerdings Giorgio Scalvini im Sechzehner den Ball mit der Hand berührte und der französische Schiedsrichter Benoît Bastien folglich auf den Punkt zeigte.

Wer sonst als FCB-Knipser Harry Kane trat daraufhin zum Strafstoß an, scheiterte jedoch zunächst an Torhüter Marco Sportiello, der sich für die richtige Ecke entschied. Doch da der Keeper die Linie mit beiden Füßen verlassen hatte, wurde der Elfmeter wiederholt.

Der Star-Stürmer ließ sich die Chance aber kein zweites Mal nehmen, zielte erneut in die gleiche Ecke und erzielte das 1:0 (25. Minute), mit der es auch in die Pause ging.