FC Bayern ohne Torwart: Jetzt fällt auch noch Ulreich aus!

München - Die Torwart-Sorgen beim FC Bayern werden immer größer. Nach Manuel Neuer und Jonas Urbig müssen die Münchner nun auch länger auf Sven Ulreich (37) verzichten.

Nach zwei Spielen ist für Sven Ulreich (37) wieder Schluss: Der Bayern-Keeper hat sich verletzt. © Federico Gambarini/dpa

Der Schlussmann verletzte sich bei seinem Comeback im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:1).

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat sich Ulreich einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.

Der Routinier hatte gegen Leverkusen nach eineinhalb Jahren wieder zwischen den Pfosten gestanden. Zuvor war Ulreich beim 5:0 gegen Werder Bremen am 21. September 2024 im Einsatz.

"Es war für mich ein besonderes Spiel. Dass wir am Ende einen Punkt mitnehmen, ist eine schöne Geschichte", sagte Ulreich nach seinem Comeback.

Gegen Bayer hatten die Bayern den erst 16-jährigen Leonard Prescott aus dem eigenen Nachwuchs auf der Ersatzbank.