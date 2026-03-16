Teenie im Tor? FC Bayern nach Ausfall-Serie in der Bredouille

München - Steht ein 16-Jähriger im Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Atalanta Bergamo im Tor? Nach den Verletzungen von Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich könnte Leonard Prescott zu seinem Profidebüt beim deutschen Rekordmeister kommen.

Leonard Prescott (16) war schon gegen Leverkusen bereit. Gibt er nun gegen Bergamo sein Debüt im Tor? © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Außer dem 16 Jahre jungen Torhüter aus der U19 der Münchner wäre auch Jannis Bärtl (19) von den Bayern-Amateuren eine Option. Die eigentliche Nummer vier der Profis, Leon Klanac (19), ist aktuell auch verletzt.

Neuer wird nach seinem nächsten Muskelfaserriss in der Wade laut Trainer Vincent Kompany erst im April und damit nach der Länderspielpause und seinem 40. Geburtstag (27. März) wieder zur Verfügung stehen.

Auch Ulreich, der beim 1:1 am Samstag auswärts gegen Bayer Leverkusen bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit anderthalb Jahren eine starke Vorstellung gezeigt hatte, muss wegen eines Muskelbündelrisses pausieren.

Dagegen besteht bei Urbig Hoffnung auf eine Rückkehr für das Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN). Der 22-Jährige hatte beim 6:1 im Hinspiel vor einer Woche eine Gehirnerschütterung erlitten.

Damit Urbig wieder spielen kann, muss er ein spezielles Programm durchlaufen.