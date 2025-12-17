Bayern-Frauen erobern Unterhaching: Millionen-Investment für die Zukunft

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München schlagen ein neues Kapitel auf: Ab der kommenden Champions-League -Saison spielen sie im Sportpark Unterhaching. Mit einem Millionen-Investment will der Rekordmeister den Frauenfußball stärken.

Die FC-Bayern-Frauen dürfen bald in Unterhaching spielen. © Swen Pförtner/dpa

Der Umzug des kompletten Frauen- und Mädchenfußballs ist dann für das Jahr 2029 geplant, wenn der FC Bayern laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) "rechtzeitig zur EM der Frauen ein neues Schmuckkästchen" als Spiel- und Trainingsstätte haben will.



"Die Europameisterschaft 2029 wird in Deutschland ausgetragen. Wir investieren hier einen zweistelligen Millionen-Betrag auf Zeit", sagte Dreesen über das neue Stadion im Club-Portfolio.

"Das ist ein deutliches Zeichen an den deutschen Frauenfußball." Der FC Bayern wird vom 1. Januar an über seine Stadion-Gesellschaft Eigentümer des Sportparks Unterhaching. Über den Kaufpreis wurde offiziell nichts bekannt.

Spekuliert wird über eine Summe von rund 7,25 Millionen Euro.