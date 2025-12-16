FC Bayern kauft weiteres Fußball-Stadion: Das ist der Plan

München - Der FC Bayern München kauft den Sportpark Unterhaching. Wie der Club mitteilte, wird ab 1. Januar 2026 die Allianz Arena Stadion GmbH, eine hundertprozentige Tochter der FC Bayern München AG, Eigentümerin des Stadions in dem Vorort sein.

In den Sportpark Unterhaching passen 15.000 Fans. Künftig sollen hier die Bayern-Damen spielen. © Angelika Warmuth/dpa

In dem im Jahr 1992 eröffneten Stadion sollen dann die Fußballerinnen des FC Bayern München auflaufen.

"Nach entsprechenden infrastrukturellen Anpassungen wird der Sportpark Unterhaching den gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb der FC Bayern Frauen beheimaten", heißt es in einer Mitteilung.

"Ab der Saison 2026/2027 werden dort bereits die Heimspiele der FC Bayern Frauen in der Champions League ausgetragen." Auch erste Mannschaft der SpVgg Unterhaching soll weiterhin im Sportpark spielen.

"Der Erwerb des Sportparks Unterhaching ist ein weiterer Meilenstein für die gesamte Entwicklung unserer FC Bayern Frauen", sagte der Bayern-Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.

Mittelfristig solle der Sportpark Unterhaching die neue Heimat für den kompletten FC Bayern Frauenfußball werden. Über den Kaufpreis wurde offiziell nichts bekannt. Spekuliert wird über eine Summe von rund 7,25 Millionen Euro.