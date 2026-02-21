Bayern marschieren weiter vorneweg, machen es am Ende aber noch mal spannend

Der FC Bayern gewinnt gegen Eintracht Frankfurt 3:2 und baut seinen Vorsprung in der Tabelle weiter aus.

München - Der FC Bayern hat eine Woche vor dem Gipfeltreffen mit Verfolger Borussia Dortmund seinen Platz an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zementiert. Der Deutsche Rekordmeister gewann gegen Eintracht Frankfurt nach einer lange Zeit dominanten Vorstellung 3:2 (2:0) und hat vorerst neun Punkte Vorsprung auf den BVB, der am Abend (18.30 Uhr) noch bei RB Leipzig gefordert ist.

Die Bayern machten es zum Schluss noch mal spannend. Arnaud Kalimuendo (l.) nutzte einen Fehler des FCB und netzte zum 2:3. © Harry Langer/dpa Aleksandar Pavlovic (16.) und Doppelpacker Harry Kane (20., 68.) trafen für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zum vierten Sieg in Serie, das kleine Zwischentief von Ende Januar scheint endgültig überwunden. Die Eintracht, für die Jonathan Burkardt (77./Foulelfmeter) und Arnaud Kalimuendo (86.) noch verkürzten, kassierte nach einem Unentschieden und einem Sieg dagegen die erste Niederlage unter ihrem neuen Trainer Albert Riera und droht die internationalen Ränge weiter aus den Augen zu verlieren. Kompany wollte die bevorstehende Partie beim BVB komplett ausblenden, es gebe "keine Hierarchie von Spielen", betonte der Belgier - seine Startaufstellung spiegelte das wider. FC Bayern München Verletzung bei Manuel Neuer: Bayern-Kapitän muss pausieren Trotz einer drohenden Gelbsperre stand Joshua Kimmich in der ersten Elf, zudem gab Jamal Musiala nach mehr als zehn Monaten sein Startelf-Comeback in der Bundesliga. Jonas Urbig ersetzte wie erwartet den verletzten Kapitän Manuel Neuer im Tor.

FC Bayern dominiert weiterhin die Liga

Harry Kane (l.) konnte nach seinem Tor zum 3:0 jubeln. © Harry Langer/dpa Viel zu tun hatte der 22-Jährige aber nicht - im Gegenteil. Die Münchner drückten von Beginn an mächtig aufs Tempo und ließen Frankfurt kaum Luft zum Atmen. Die SGE versuchte zwar immer wieder, über Konter für Entlastung zu sorgen, auch diese erstickten die Bayern jedoch meistens schon im Keim. Zu allem Überfluss patzte dann auch noch Torwart Kaua Santos. Dem Frankfurter Keeper rutschte der Abschluss von Pavlovic, der nach einem geklärten Eckball direkt von der Strafraumkante abschloss, unter den Händen durch. Nur wenig später erhöhte Kane, der vor dem Spiel für die erreichte Marke von 500 Karriere-Toren geehrt worden war, ebenfalls nach einer Ecke. Für den englischen Toptorjäger war es auf seiner Jagd nach der Rekordmarke von Robert Lewandowski (41 Tore) der 27. Treffer im 23. Liga-Spiel der Saison. FC Bayern München Klarer Sieg für Bayern München: Goretzka beweist sich gegen Bremen Die zweite Halbzeit begann für die Gastgeber dagegen nicht wie gewünscht. Alphonso Davies musste verletzt ausgewechselt werden, beim Gang vom Platz zog sich der Kanadier das Trikot ins Gesicht und musste von seinen Mitspielern getröstet werden. Die zeigten sich davon jedoch gänzlich unbeeindruckt. Luis Díaz (54.), Michael Olise (55.) und Kane (59.) vergaben innerhalb kürzester Zeit beste Chancen. Doch auch auf der Gegenseite wurde es plötzlich brenzlig. Der eingewechselte Burkardt (62.) traf nach einem schnellen Gegenstoß nur den Pfosten. Wenig später ließ Kane sein 28. Saisontor folgen - und foulte auf der Gegenseite Oscar Höjlund im Strafraum. Nach dem Anschluss von Kalimuendo, dem ein böser Patzer von Min-Jae Kim vorausgegangen war, wurde es noch einmal spannend.