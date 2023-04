Bayern-Patron Hoeneß setzt ein Zeichen: Für Kahn bedeutet das nichts Gutes

Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71, l.) und Chef-Trainer Thomas Tuchel (49) im Gespräch auf dem Trainingsplatz. © Christian Kolbert/dpa

Mit seinem überraschenden Trainingsbesuch am Mittwoch setzt Hoeneß (71) ein deutliches und vor allem symbolträchtiges Zeichen. Seht her: Ich bin da, ich mische wieder intensiv mit!

Wobei: Einfluss nahm der Ehrenpräsident auch nach seinem Rückzug bei seinem Herzensklub. In den vergangenen Jahren hielt sich der 71-Jährige dabei aber meist im Hintergrund und zog lieber als graue Eminenz vom Tegernsee aus die Fäden, auch wenn er an der Säbener Straße noch ein Büro hat.



Doch jetzt in der Mega-Krise der Münchner sieht Hoeneß offenbar Bedarf, sich auch für die Öffentlichkeit wieder deutlich sichtbar bei "seinem" FC Bayern einzumischen. Schon nach dem Aus in der Champions League gegen Manchester City war Hoeneß erstmals seit langer Zeit wieder in die Kabine geeilt.

Für Vorstandschef Oliver Kahn (53) dürfte Hoeneß' plötzlicher Aktionismus nichts Gutes bedeuten. Zumal dem "Titanen" unter anderem vorgeworfen wird, sich öffentlich, aber auch nach innen nicht genug einzubringen. Genüsslich schrieb die Bild nun, dass Kahn "noch nie mit Tuchel auf dem Rasen stand".

Wie auch immer. Fakt ist, dass Kahn als Bayern-Boss wackelt. Am 22. Mai tagt der mächtige Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Präsident Herbert Hainer (68) - vor allem aber mit Hoeneß. Der frühere Manager und Präsident, nach wie vor der einflussreichste Faktor im Klub, gilt nicht als Kahn-Befürworter.