FC Bayern in der Krise! Hoffenheim bestraft Münchner Nachlässigkeit eiskalt

Benjamin Pavard (2.v.l.) trifft mit der Pike zur 1:0-Führung für den FC Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Bei den Bayern kehrte Thomas Müller in die Startelf zurück. Außerdem durfte João Cancelo von Beginn an ran. Alphonso Davies und Jamal Musiala nahmen dafür zunächst auf der Bank Platz.



Bei den Gästen aus Sinsheim ersetzte Ozan Kabak den am Knie verletzten Abwehrspieler Kevin Vogt.

Erwartungsgemäß übernahmen die Münchner direkt die Spielkontrolle, während sich Hoffenheim auf die Defensive konzentrierte und auf Kontermöglichkeiten lauerte.

In der Anfagsphase fanden die Bayern keine Lücke in der TSG-Abwehr. Der erste Annäherungsversuch an das Hoffenheimer Tor kam daher aus der Distanz: Pavard jagte die Kugel aus gute 20 Metern knapp über den Winkel (5.).

Wenig später durfte der Franzose aber jubeln. Nach einer Ecke landete ein abgefälschter Schuss von Coman aus dem Rückraum direkt vor Pavard, der aus wenigen Metern den Ball ins Tor spitzelte (17.).

Den Gästen gelang es bei ihren wenigen längeren Ballbesitzphasen nicht, in die Gefahrenzone vorzustoßen. Auch ihre seltenen Kontermöglichkeiten spielten die Hoffenheimer zu ungenau zu Ende.

Hinten ließen die Kraichgauer allerdings nur wenig zu. Und so ging es nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit mit einem glanzlosen 1:0 für die Bayern in die Kabinen.