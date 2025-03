Bayern-Prognose gegen Leverkusen: Ex-Münchner hält ein "4:0 oder 5:0" für möglich

Erwartet ein "Finale dahoam" für die Münchner: Ex-Bayern-Star Markus Babbel (52). © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich spüre, dass den Bayern etwas ganz Außergewöhnliches gelingt. So ein 4:0 oder 5:0", sagte der 52-Jährige bei der Präsentation seines Buches "Das Leben nach den besten Jahren" in Berlin.

Das Buch schrieb der heutige TV-Experte mit seinem früheren Bayern-Teamkollegen Mario Basler (56).



Das Hinspiel zwischen den beiden Bundesligisten findet an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in der Münchner Allianz Arena statt. Das Rückspiel steigt dann am Dienstag zur gleichen Zeit in Leverkusen.

Schon zum vierten Mal treffen beide Mannschaften in dieser Saison aufeinander – die Münchner warten dabei noch auf den ersten Sieg gegen die Leverkusener um Trainer-Genie Xabi Alonso (43).

In der Bundesliga-Tabelle ist der Rekordmeister seinem Verfolger trotzdem enteilt und liegt acht Zähler vor dem Doublesieger. Babbel spricht vom "neuen deutschen Clásico".