Bayern sagt Servus: Dieser FCB-Spieler verlässt den Verein

München - Raphaël Guerreiro (32) hat beim FC Bayern München keine Zukunft über den Sommer hinaus. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, haben sich beide Seiten darauf verständigt, den nach der Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Raphaël Guerreiro (32) kehrt den Bayern den Rücken. © Harry Langer/dpa

Der 32-jährige portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gewechselt.

"Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) laut Mitteilung. Unter Trainer Vincent Kompany (39) war Guerreiro zuletzt allerdings nur noch zweite Wahl. In 13 von 27 möglichen Ligaspielen kam der flexibel einsetzbare Allrounder in dieser Saison zum Einsatz.

Aktuell steht Guerreiro bei insgesamt 89 Pflichtspielen für die Münchner, in denen er zwölf Tore und acht Vorlagen beisteuerte.