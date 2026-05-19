Bayern-Star Musiala und sein Doppelgänger: "Ein Schock für mich"

München - Kurz vor dem DFB-Pokal-Finale und der WM hat Jamal Musiala (23) einen Schreckmoment erlebt - der hatte zur Erleichterung vieler Fans des FC Bayern und der Nationalmannschaft aber nichts mit Fußball zu tun.

Der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala (23, r.) steht neben seiner Madame-Tussauds-Wachsfigur. © Peter Kneffel/dpa

Der Offensivstar präsentierte seine eigene Wachfigur von Madame Tussauds.

"Scary", sagte der 23-Jährige, als er sein künstliches Ebenbild erstmals selbst sah. Und weiter: "Das ist ein Schock für mich, dass es so echt aussieht."

Musiala fand vier Tage vor dem Pokal-Endspiel Zeit, in München die Figur zu präsentieren, die direkt im Anschluss nach Berlin ins Museum gebracht wurde.

Der Jungstar wird dort der dritte aktive Fußballer als Ausstellungsobjekt - neben den Teamkollegen Joshua Kimmich (31) und Manuel Neuer (40).

Zu dem Torhüter und Berichten über dessen Comeback in der DFB-Auswahl für die WM äußerte sich Musiala trotz mehrmaliger Nachfragen nicht.

Auch über die Weltmeisterschaft, für die Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) an diesem Donnerstag seinen Kader bekanntgibt, wollte Musiala noch nicht im Detail sprechen. Diese "hat man schon im Kopf", räumte er zwar ein.

Der Fokus liege aber auf dem Pokalfinale, das er bisher noch nie auf dem Platz erlebt hat.