Guardiola-Nachfolge: ManCity nimmt Kontakt zu Bayern-Coach Kompany auf

München - Pep Guardiola (55) wird Manchester City übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach der Saison verlassen. Auf der Suche nach einem Nachfolger haben die Verantwortlichen der Skyblues offenbar ein Auge auf Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) geworfen.

Manchester City hätte Vincent Kompany (40) gern als Nachfolger von Pep Guardiola (55) gesehen. © DARREN STAPLES / AFP

Der ehemalige Innenverteidiger spielte mehr als zehn Jahre bei dem Premier-League-Klub, davon auch drei unter Coach Guardiola.

Angesichts seiner überragenden Quote von 2,42 Punkten pro Spiel seit seiner Ankunft in München ist es wenig verwunderlich, dass man den Belgier gerne wieder nach Manchester locken würde.

Laut dem Portal "teamtalk" soll ManCity Kompany bereits kontaktiert haben. Dieser soll dem Verein jedoch mitgeteilt haben, dass er keinen Wechsel plant und sich weiterhin voll auf sein Projekt beim FC Bayern konzentrieren will.

Guardiola wird englischen Medienberichten zufolge am kommenden Samstag gegen Aston Villa das letzte Mal bei ManCity an der Seitenlinie stehen. Seit zehn Jahren ist er Trainer der Skyblues.

Demnach plant der Spanier im Anschluss ein Sabbatjahr und möchte dann eine vorraussichtlich eine Nationalmannschaft übernehmen.