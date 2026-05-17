"FC Bauern H*rensöhne": 1860-Fans provozieren mit fiesem Banner auf Bayerns Meisterfeier

München - Auf dem Marienplatz in München feierte der FC Bayern am Sonntag fröhlich seinen 35. Meistertitel. Doch TSV 1860 -Fans konnten sich nicht zurückhalten – und crashten die Feierlichkeiten mit einem Anti-Bayern-Banner.

Die Bayern feierten ausgelassen auf dem Marienplatz. © Sven Hoppe/dpa

"FC Bauern H*rensöhne" stand auf dem Banner, welches TSV-Fans vor den Rathaus-Balkon schmuggelten – in der Ecke mit Edding ein kleines "1860" zu lesen.

Gegen 14.07 Uhr holte Stephan Lehmann (63), Bayerns Stadionsprecher und an diesem Tag auch Stimme vom Rathausbalkon, das Co-Trainer-Team von Chefcoach Vincent Kompany auf die Empore.

Während der Staff nach oben trat und sich der Balkon langsam füllte, fiel Lehmann plötzlich das riesige Banner ins Auge – mit einem vermeintlichen Bayern-Logo, das über den Köpfen der Fans hinweg über den Marienplatz gezogen wurde.

Zunächst wirkte es, als hätten die Bayern auf dem Balkon gar nicht richtig registriert, dass das Banner eine klare Spitze gegen den Klub darstellte.

"Ach könnt ihr mal kurz bitte die Plane da draußen mal kurz einholen, weil ihr seht ja nix drunter", so Lehmann freundlich.

"Macht doch die mal bitte zusammen. Nicht weiterreichen bitte, wir wollen ja, dass alle was sehen hier. Tut sie bitte kurz zusammen, dankeschön."