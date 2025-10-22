Bayern-Sportboss betont: Michael Olise hat keine Ausstiegsklausel

München - Der FC Bayern kann in den nächsten Jahren fest auf Offensivstar Michael Olise (23) setzen.

Muss sich die nächsten Jahre wohl nicht lange umsehen: Offensivstar Michael Olise (23) hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2029 – ohne Ausstiegsklausel. © Peter Kneffel/dpa

Der französische Nationalspieler hat in seinem bis 2029 datierten Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister nämlich keine Ausstiegsklausel, wie Sportvorstand Max Eberl in einem Interview des Magazins "11Freunde" sagte.

Die Münchner müssen sich damit keine Sorgen machen, dass ihnen der Flügelspieler von einem anderen Verein abgeworben wird, ohne dass sie etwas dagegen tun könnten.

Zu Beginn der Saison war noch gerätselt worden, ob der 23-Jährige eine Klausel in seinem Kontrakt hat, durch die er für eine festgeschriebene Ablösesumme den Verein wechseln könne.

Olise war im Sommer 2024 für mehr als 50 Millionen Euro vom englischen Erstligisten Crystal Palace geholt worden.

Schon in seiner ersten Saison in München und nun auch im zweiten Jahr ist der schnelle und dribbelstarke Franzose einer der Top-Leistungsträger im Team.