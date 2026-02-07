Neuer und Kane wieder fit: Bayern haben "Bock" auf Hoffenheim

München - Bayern-Trainer Vincent Kompany brennt darauf, nach einer intensiven Vorbereitung und mit "dem vollen Kader" im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim ein Zeichen der Stärke zu senden.

Bayern-Kapitän Manuel Neuer (l.) und Top-Torjäger Harry Kane sind nach kurzzeitiger Erkrankung gegen Hoffenheim wohl im Einsatz. © Christof STACHE/AFP

"Die Energie im Training war top. Und wir haben diese Woche genossen", sagte Kompany nach zuvor sieben Pflichtspielen in 21 Tagen.

Die letzten zwei davon konnte der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Bundesliga nicht gewinnen.

Der Spitzenreiter um die in dieser Woche zeitweise erkrankten Manuel Neuer und Harry Kane fiebert dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem Tabellendritten entgegen.

Und das nach einer kompletten Trainingswoche, "die wir genossen haben", wie Kompany hervorhob. In der Allianz Arena treffen die beiden besten Offensivreihen der Bundesliga aufeinander.

"Wir haben Bock auf das Spiel", sagte Kompany: "Wir haben immer gezeigt, wenn ein Gegner die Intensität bringen will, dann sind wir dabei. Das ist auch gut für die Fans."