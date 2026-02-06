Kane vor Topspiel wieder im Bayern-Training, Kapitän liegt flach

Die winterliche Krankheitswelle lässt den FC Bayern nicht los. Torjäger Kane meldet sich zurück. Dafür hat es nun den Kapitän erwischt.

Von Klaus Bergmann

München - Zwei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim hat es beim FC Bayern München eine gute und eine schlechte Trainingsnachricht gegeben.

Der beste Torjäger der Liga, Harry Kane (32), meldet sich wieder zurück im Bayern-Training. Dafür fällt der Keeper wohl aus.
Am 31. Geburtstag von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka war Torjäger Harry Kane (32) bei der geschlossenen Einheit auf dem Vereinsgelände wieder dabei, wie der deutsche Rekordmeister berichtete.

Kapitän Manuel Neuer (39) fehlte dagegen wegen eines Magen-Darm-Infektes.

Ob der 39-Jährige für das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) und das brisante Torwartduell mit Nationalkeeper Oliver Baumann (35) ausfällt, muss sich noch zeigen.

Am Samstag bestreiten die Münchner ihr Abschlusstraining. Kane hatte in dieser Woche bislang krankheitsbedingt ausgesetzt.

Der 22-fache Saisontorschütze konnte am Freitag aber wieder teilweise mit dem Team trainieren. Damit steigen die Chancen auf einen Startelfeinsatz von Kane gegen den formstarken Tabellendritten aus dem Kraichgau.

