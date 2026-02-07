Rückkehr zum FC Bayern? Das sagt Müller zu einem möglichen Comeback

München/Vancouver - Nicht in seiner Heimat München wohnen zu können, scheint dem ehemaligen FC-Bayern -Spieler Thomas Müller (36) Herzschmerz zu bereiten. Trotz Wohnung in Vancouver ist für den Whitecaps-Spieler klar: Bayern bleibt seiner Nummer Eins!

Thomas Müller (36) würde für Leberkäs nach Deutschland fliegen. © Darryl Dyck/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Freunde, Familie und auch seine Frau Lisa Müller (36) – sie alle wohnen in Bayern. Auch zu Weihnachten ließ es sich der 36-Jährige nicht nehmen, die Festtage in München zu verbringen.

Doch derzeit befindet sich der Profi-Kicker wieder mit den Vancouver Whitecaps in Spanien. Dort bereitet sich der kanadische Klub intensiv auf die neue Spielzeit in der Major League Soccer vor.

Kurz vor dem Abflug wurde Müller im Interview mit "Sky Sport" deutlich: In seiner Brust schlagen "zwei Herzen" – für Deutschland und Kanada. Zwar fehle ihm Bayern, aber gerade kulinarisch wolle er sich voll auf die Küche in Vancouver einlassen.

"Wenn jemand auswandert und unsere deutsche Kultur, gerade auch Essen [...] in andere Länder bringt und diese Kunst vielleicht dort fortführt. So sehr ich das wertschätze, habe ich bisher keinen Leberkäs vermisst in Kanada", so Müller und fügt hinzu: "Obwohl ich, glaube ich, einen kriegen könnte. Doch für mich ist das einfach Heimat."

Sollte Müller jedoch einmal Lust auf eine Leberkäs-Semmel bekommen, könne er jederzeit "heimfahren" – zurück nach München. Für den Profi ist klar: Auch wenn er sich in Kanada gut eingelebt hat, bedeutet die Rückkehr nach Bayern für ihn, nach Hause zu kommen.