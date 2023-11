Bayern-Star Harry Kane glänzt mit Dreierpack: "Bestes Spiel in dieser Saison"

Dortmund/München - Fußball-Star Harry Kane (30) genoss seinen nächsten Gala-Abend in vollen Zügen.

Diesen Moment wollte er festhalten: Harry Kane (30) macht ein Selfie mit dem Ball der Partie. © Federico Gambarini/dpa

Nach seinen drei Toren zum hochverdienten 4:0 (2:0) im Prestigeduell bei Borussia Dortmund am Samstagabend machte der englische Nationalstürmer vor den Bayern-Fans reichlich Selfies von sich mit dem Ball.

Auch wenn beim FC Bayern München in der abgelaufenen Transferperiode längst nicht alles funktionierte - die Verpflichtung des 30-Jährigen war aus Sicht des Rekordmeisters ein Volltreffer. "Einfach fantastisch", schwärmte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (56) nach dem Prestigesieg. "Ich hoffe, es geht so weiter."

Dreierpack gegen Darmstadt 98, Dreierpack im Bundesliga-Gipfel in Dortmund - in nur einer Woche schoss der ehemalige Tottenham-Profi mehr als ein Drittel aller Tore, die die besten Torjäger der vergangenen Bundesliga-Saison (Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku/beide 16) erzielten.

Kane steht nun schon bei 15 Toren - in bislang erst zehn Spielen. Diese Quote ist in den europäischen Topligen unerreicht.