WM-Hammer offenbar perfekt! Julian Nagelsmann holt Manuel Neuer zurück
München - Es hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet, jetzt scheint Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) eine Entscheidung getroffen zu haben. Manuel Neuer (40) kehrt für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft offenbar ins DFB-Tor zurück.
Wie "Sky" berichtet, haben sich der zweifache UEFA-Champions-League-Sieger, Nagelsmann sowie DFB-Direktor Rudi Völler (66) auf ein Comeback des Weltmeisters von 2014 verständigt.
Demnach habe es in den vergangenen Wochen regelmäßigen Kontakt sowie Treffen zwischen den dreien gegeben.
Innerhalb des Deutschen Fußballbundes wolle man nicht auf die Erfahrung und die Siegermentalität von Neuer im Tor verzichten.
Weiter meldet "Sky", dass der Schlussmann des frischgebackenen Deutschen Meisters FC Bayern München in den vergangenen Tagen seine Zusage gegeben habe - sollte nichts mehr Außergewöhnliches in den kommenden Stunden oder Tagen passieren.
Hintergrund: Der 40-jährige Keeper bestritt aufgrund von Verletzungen lediglich 22 Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga.
Oliver Baumann spricht über mögliches Comeback von Manuel Neuer
Auch bei der 5:1-Meistersause gegen den 1. FC Köln musste er in der 60. Minute ausgewechselt werden, da er "etwas in der Wade" gespürt habe. Für ihn kam Jonas Urbig (22) ins Tor, der sich ebenfalls Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme macht.
"Für mich ist das heute kein Thema. Heute feiern wir die Meisterschaft, nächste Woche haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe im Pokal", erklärte der Ex-Schalker vielsagend im Anschluss an die Partie.
Mit dem Bundestrainer habe er immer wieder mal "das gesamte Jahr über" Kontakt gehabt.
Auch Oliver Baumann (35), der in den vergangenen Monaten das Vertrauen von Julian Nagelsmann geschenkt bekommen hatte, äußerte sich nach dem Bundesligaspiel der TSG 1899 Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach.
"Ich habe meine Infos - von meinem Gespräch mit Julian. Es war ein Vier-Augen-Gespräch", sagte der Nationalkeeper.
Sein letztes Länderspiel für die DFB-Elf bestritt Neuer bei der 1:2-Viertelfinal-Niederlage gegen Spanien. Sein Comeback könnte er in einem oder beiden der letzten Testspiele gegen Finnland und gegen die USA feiern.
Titelfoto: Tom Weller/dpa