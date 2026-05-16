WM-Hammer offenbar perfekt! Julian Nagelsmann holt Manuel Neuer zurück

München - Es hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet, jetzt scheint Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) eine Entscheidung getroffen zu haben. Manuel Neuer (40) kehrt für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft offenbar ins DFB-Tor zurück.

Manuel Neuer (40) kehrt offenbar ins Tor der Deutschen Nationalmannschaft zurück. © Tom Weller/dpa

Wie "Sky" berichtet, haben sich der zweifache UEFA-Champions-League-Sieger, Nagelsmann sowie DFB-Direktor Rudi Völler (66) auf ein Comeback des Weltmeisters von 2014 verständigt.

Demnach habe es in den vergangenen Wochen regelmäßigen Kontakt sowie Treffen zwischen den dreien gegeben.

Innerhalb des Deutschen Fußballbundes wolle man nicht auf die Erfahrung und die Siegermentalität von Neuer im Tor verzichten.

Weiter meldet "Sky", dass der Schlussmann des frischgebackenen Deutschen Meisters FC Bayern München in den vergangenen Tagen seine Zusage gegeben habe - sollte nichts mehr Außergewöhnliches in den kommenden Stunden oder Tagen passieren.

Hintergrund: Der 40-jährige Keeper bestritt aufgrund von Verletzungen lediglich 22 Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga.