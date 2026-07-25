Ohne WM-Stars: FC Bayern verliert Testspiel gegen Drittligist

Wiesbaden/München - Ohne seine zahlreichen WM-Fahrer ist der FC Bayern mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet.

Max Brandt (l, Wehen Wiesbaden) und Simon Schaff (FC Bayern) im Zweikampf. © Uwe Anspach/dpa

Beim 100-jährigen Vereinsjubiläum des SV Wehen Wiesbaden unterlag der deutsche Fußball-Rekordmeister dem Drittligisten 1:2 (0:1).

Die Treffer für die Gastgeber erzielten vor 12.000 Zuschauern Ibrahim Ati Allah (10. Minute) und Lukas Schleimer (83.). Tom Bischof hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter ausgeglichen (57.).

Die Stars um Torjäger Harry Kane und Angreifer Michael Olise gehörten nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko noch nicht zum Aufgebot. Sie werden erst nach der Asien-Tour der Münchner (1. bis 8. August) einsteigen.

Aufgefüllt wurde der Kader mit zahlreichen Nachwuchsspielern aus dem Campus. Auch die Leihrückkehrer Sacha Boey und João Palhinha, die als Wechselkandidaten gelten, gehörten zum Kader. Sie kamen nach dem Seitenwechsel zum Einsatz.