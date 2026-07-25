Eberl muss liefern! Hoeneß macht Bayern-Boss klare Transfer-Ansagen

München - Uli Hoeneß (74) hat Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) klare Vorgaben zum Sommer-Transferfenster gemacht.

Uli Hoeneß (74, r.) macht Max Eberl (52) klare Vorgaben bei der Transfer-Politik. © David Inderlied/dpa

Dabei soll der Fokus klar auf Verkäufe anstelle neuer Spieler stehen, wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet.

Der Bayern-Patron will das Festgeld-Konto des Deutschen Rekordmeisters wieder auffüllen. Rund 100 Millionen Euro haben die Münchner mit den Verpflichtungen von Ismael Saibari (25, PSV Eindhoven) und Nathaniel Brown (23, Eintracht Frankfurt) ausgegeben.

Sacha Boey (25), Joao Palhinha (31), Bryan Zaragoza (24) und Armindo Sieb (23) sind die Spieler, die ganz oben auf Hoeneß` Verkaufsliste stehen.

Bei Hiroki Ito (27) und Alphonso Davies (25) wären die Bayern bei hohen Angeboten gesprächsbereit.

Plettenberg zufolge will der FC Bayern – sofern nichts Außergewöhnliches mehr passiert – maximal noch einen Spieler in diesem Transferfenster kaufen. Ein neuer Rechtsverteidiger steht dabei nicht im Fokus des amtierenden Deutschen Meisters.