Bayern "Topteam in Europa": Nach Unterzahl-Sieg gegen PSG nun auch noch Abwehrmonster

München/Paris - Nach dem erfolgreichen Kraftakt in Unterzahl beim Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain konnten sich die Bayern-Stars in einer ganz neuen Kategorie abfeiern - und zwar als Verteidigungs-Monster.

Nach der Roten Karte für Doppel-Torschützen Luis Díaz (28, weiß) wegen des Fouls an Geburtstagskind Achraf Hakimi (27) mussten die Bayern in Unterzahl spielen. © Anne-Christine POUJOULAT/AFP

Macht sie das nach dem 2:1 (2:0) und dem 16. Sieg im 16. Saisonspiel endgültig zu einem der Topfavoriten auf den Titelgewinn – auch wenn jetzt gerade mal Herbst ist?

"Es waren schon einige Mannschaften im November in sehr guter Form. Aber am Ende ist entscheidend, wie man im März, April, Mai in Form ist. Momentan sind wir natürlich ein europäisches Topteam", sagte Joshua Kimmich (30) nach seinem 100. Spiel in der Fußball-Königsklasse.

"Wir haben verdient Paris geschlagen, haben jetzt als nächstes Arsenal. Da können wir uns nochmal beweisen."

Die "Gunners" aus London sind ebenfalls mit vier Siegen in die Ligaphase gestartet und Zweiter hinter dem neuen Tabellenersten FC Bayern. Der nach dem Schlusspfiff euphorisch auf den Platz stürmende Trainer Vincent Kompany (39) sprach von einem Abend der "Arbeit und Emotionen" im Prinzenpark.

"Aber der Champions-League-Sieger ist nicht jetzt entschieden", betonte der Baumeister einer Münchner Mannschaft, die zur Sieg-Maschine geworden ist. Und das mit einer ganz neuen Facette.

"Es war wieder ein wichtiger Schritt für uns. Wir wissen, Fußball spielen können wir, laufen können wir, aber wenn wir mal verteidigen müssen, das können wir auch", sagte Sportvorstand Max Eberl (52).