Muskelfaserriss! Bayern-Star Alphonso Davies wieder verletzt

Alphonso Davies (25, M.) musste gegen Eintracht Frankfurt verletzt ausgewechselt werden. © Harry Langer/dpa

Der kanadische Fußball-Nationalspieler hat sich beim 3:2 (2:0) des Deutschen Meisters gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister wenige Stunden nach der Partie mitteilte. Der Außenverteidiger falle "zunächst aus".

"Es sieht nicht so schlimm aus. Ich weiß nicht, ob es zwei Wochen sind oder vier", hatte Vincent Kompany kurz nach dem Spiel erklärt. Davies war nach einem Kreuzbandriss im Knie aus dem März 2025 lange ausgefallen. Erst Ende des vergangenen Jahres feierte der 25-Jährige sein Comeback.

Joshua Kimmich (31), der das Team in Abwesenheit von Manuel Neuer (39) als Kapitän auf den Platz geführt hatte, berichtete von einem zunächst mitgenommenen Kollegen.

"Auf dem Platz war er sehr down. In der Kabine wirkte er etwas gefasster", berichtete Kimmich.