Bayern-Torwart Neuer vor WM-Comeback? "Absichtlich zurückgetreten"

München - Bayern-Torhüter Manuel Neuer (39) hat Spekulationen um ein Nationalmannschafts-Comeback erneut zurückgewiesen und seine Zukunft über das Saisonende hinaus offen gelassen.

Manuel Neuer (39) will sich ganz auf seinen Job beim FC Bayern konzentrieren. © Sven Hoppe/dpa

"Fakt ist natürlich, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein", betonte Neuer nach dem mühsamen 3:1 (1:1) gegen Abstiegskandidat FC St. Pauli beim TV-Sender Sky.

Angesichts der langen Verletzungspause von Barça-Keeper Marc-André ter Stegen wird seit geraumer Zeit über ein mögliches WM-Comeback von Neuer spekuliert. Derzeit wird ter Stegen im DFB-Team vom Hoffenheimer Oliver Baumann vertreten.

Ob der 39-jährige Neuer beim FC Bayern ein weiteres Jahr dranhängt, ist offen. Das wisse er noch nicht, so Neuer, der eine Entscheidung wohl frühestens im März treffen will.