Last-Minute-Pleite! St. Pauli gibt Sensation beim FC Bayern aus der Hand

Der FC St. Pauli hat mit 1:3 beim FC Bayern München verloren. Die beiden entscheidenden Tore fielen erst in der Nachspielzeit.

Von Bastian Küsel

München - Ist das bitter! Der FC St. Pauli stand ganz kurz vor einem Punktgewinn beim FC Bayern München, doch dann schlug der Rekordmeister in der Nachspielzeit zweimal zu und entschied das Spiel der Gegensätze doch noch mit 3:1 für sich.

St. Paulis Andreas Hountondji (3.v.l.) lässt sich nach seinem Tor gegen die Bayern von seinen Mitspielern feiern. © WITTERS Nach acht Pleiten in Folge hatten sich viele lediglich die Frage gestellt, wie hoch die Niederlage der Braun-Weißen in der Allianz-Arena ausfallen würde - doch die St. Paulianer erwischten einen Traumstart. In der sechsten Minute verloren die Bayern in der eigenen Hälfte die Kugel und dann ging es schnell: Mathias Pereira Lage steckte klasse auf Andréas Hountondji durch, der die kurze Ecke anvisierte und Manuel Neuer damit auf dem falschen Fuß erwischte - 1:0 für den FCSP! Selbst von einem frühen Wechsel - Torschütze Hountondji musste nach nur 18 Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung runter - ließen sich die Hamburger zunächst nicht aus der Fassung bringen. FC Bayern München FC Bayern verliert gegen Arsenal: Manuel Neuer erklärt seinen Mega-Patzer "Wir haben heute alles reingeworfen. Wir haben füreinander gekämpft und uns abgefeiert. Wir wussten, wir brauchen auch ein bisschen Glück, aber wir haben alles hier auf dem Rasen gelassen", erklärte Coach Alexander Blessin nach der Partie treffend am "Sky"-Mikrofon.

Noch vor der Pause schlugen die Münchner zurück: Raphaël Guerreiro (2.v.l., verdeckt) besorgte den Ausgleich für den Rekordmeister. © WITTERS

Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Münchner aber schließlich die Initiative. Nachdem Lennart Karl (23. Minute) und Tom Bischoff (35.) noch jeweils am Pfosten gescheitert waren, besorgte Raphaël Guerreiro kurz vor der Pause auf Vorarbeit von Luis Diaz den Ausgleich (44.).

FC Bayern gegen St. Pauli: Diaz und Jackson entscheiden ganz spät das Spiel

Die Kiezkicker um Mittelfeldakteur Joel Chima Fujita (l.) zeigten gegen den Rekordmeister eine starke Mannschaftsleistung. © WITTERS Nach dem Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern in der traditionell ausverkauften Allianz-Arena dasselbe Bild: Der FCB war absolut spielbestimmend, während die St. Paulianer mit Mann und Maus das eigene Tor verteidigten. Und das mit Erfolg! Trotz der Einwechslungen von Michael Olise und Serge Gnabry bissen sich die Hausherren an der kompakten Defensive der Blessin-Elf die Zähne aus. Zwingende Torchancen hatten die Münchner bis zur 71. Minute gar nicht, dann ließ Harry Kane die Führung liegen. Die Schlussphase begann und eine Angriffswelle nach der nächsten schwappte in Richtung des St. Paulianer Tores. In der 81. Minute sorgte Kane für den dritten Pfostentreffer der Gastgeber am heutigen Tag. FC Bayern München Kompany schießt nach Ballacks Vorwürfen zurück: "Neuer ist ein überragender Torwart" Kurz vor dem Ende hatten die Hamburger sogar noch die absolute Sensation auf dem Fuß, doch Louis Oppie verzog aus aussichtsreicher Position (90.). Das sollte sich rächen, denn in der Nachspielzeit traf Diaz mit der Schulter zum 2:1 (90.+3). "Man kann sie nicht die ganze Zeit weghalten vom Tor und in der Situation waren wir unaufmerksam. Das ist sehr, sehr ärgerlich und tut richtig weh", verdeutlichte Blessin. Das traf auch auf den dritten Gegentreffer von Nicolas Jackson zu, dem ein Ballverlust von Eric Smith vorausgegangen war (90.+6). "Fußball ist schrecklich", kommentierte Blessin niedergeschlagen. Erstmeldung: 17.40 Uhr. Aktualisiert: 18.11 Uhr

Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC St. Pauli

Bundesliga, 12. Spieltag FC Bayern München - FC St. Pauli 3:1 (1:1) Aufstellung FC Bayern: Neuer - Laimer (46. Olise), M.-J. Kim (77. Goretzka), Tah, Bischof - Kimmich, Pavlovic (83. Jackson), Karl (65. Gnabry), Guerreiro (65. Stanisic), Luis Diaz - Kane Aufstellung St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, La. Ritzka (68. Oppie), Fujita, Irvine (68. Ceesay) - A. Hountondji (18. Sinani), Pereira Lage (87. Metcalfe) Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin) Zuschauer: 75.000 (ausverkauft) Tore: 0:1 Hountondji (6.), 1:1 Guerreiro (44.), 2:1 Diaz (90.+3), Jackson (90.+6) Gelbe Karten: Tah (2) / Mets (1)