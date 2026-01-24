Bayern-Trainer Kompany verrät: So steht es um Musiala und Davies

München - Die Fans des FC Bayern München freuen sich auf die Startelf-Rückkehr von Jamal Musiala und Alphonso Davies.

Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) macht sich Gedanken um seine Startelf. © Sven Hoppe/dpa

Trainer Vincent Kompany (39) sprach wiederholt über die Fortschritte der beiden Stars, bremst allerdings gleichzeitig auch zu hohe Erwartungen.

Musiala (22) war beim Auswärtsspiel vor einer Woche gegen RB Leipzig (5:1) in der Schlussphase erstmals wieder eingewechselt worden. Davies (25) wurde von Kompany bereits fünfmal gebracht.

"Er ist bald wieder ein Kandidat für die Startelf", sagte der belgische Trainer über Davies, der gegen Royale Union Saint-Gilloise als Joker überzeugte. "Er ist reingekommen und hat sofort gezeigt, was er mitbringt. Das war schon ein sehr positiver Einsatz im letzten Spiel für ihn."

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dürfte es gegen den FC Augsburg demnach noch nicht zu einem Einsatz in der Anfangsformation kommen.

Das gilt für Musiala sowieso. Der Mittelfeldregisseur war beim 2:0-Erfolg in der Champions League gegen die Belgier wieder im Kader, aber eingewechselt wurde er im Gegensatz zur Liga-Partie nicht. "Es ist das fünfte Spiel in 14 Tagen - das heißt nicht, dass sich in ein oder zwei Wochen alles ändert an unserem Plan. Es läuft alles nach Plan bei ihm."