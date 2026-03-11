Verletzungssorgen trüben Bayern-Sieg: Tränen bei Davies, Urbig in Klinik, bangen um Musiala

Bergamo/München - Der FC Bayern feiert in der Champions League einen beeindruckenden Sieg. Drei verletzte Stars trüben die Stimmung.

Alphonso Davies (25, 2.v.l.) verlässt unter Tränen das Feld. © Jan Woitas/dpa

Als sich der prompt wieder verletzte Rückkehrer Alphonso Davies (25) beim nächtlichen Bankett mit den Edelfans auf Erinnerungsfotos einließ, war Torwart Jonas Urbig (22) noch im Krankenhaus.

Das Bangen um ihre Gesundheit überschattete den dominanten 6:1-Auswärtssieg bei Atalanta Bergamo - und auch die anschließende Rede von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) beim späten Dinner. Er sprach von "tragischen Verletzungen" beim sportlichen "Statement" des FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Davies wurde 26 Minuten nach seinem Halbzeit-Comeback als Einwechselspieler mit Tränen in den Augen wieder vom Feld genommen, Jamal Musiala (23) humpelte ebenfalls vorzeitig in die Kabine - und Torhüter Urbig musste in der Nachspielzeit gestützt von medizinischem Personal mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Platz gebracht werden.

"Es ist schade. Wir dürfen uns das Momentum aber nicht wegnehmen lassen", sagte Trainer Vincent Kompany zur Verletztenmisere.