Bayern-Lazarett: Musiala, Davies und Urbig fallen aus!

München - Der FC Bayern muss wie befürchtet vorerst auf Jamal Musiala (23), Alphonso Davies (25) und Torhüter Jonas Urbig (22) verzichten.

Jonas Urbig (22, v.l.n.r.), Alphonso Davies (25) und Jamal Musiala (23) haben sich im Spiel gegen Atalanta Bergamo verletzt. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa,

Die drei hatten sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) verletzt und müssten "zunächst pausieren", wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Nationalspieler Musiala spürte eine Schmerzreaktion am linken Sprunggelenk, das er sich bei der Club-WM im vorigen Sommer schwer verletzt hatte. Danach war er monatelang ausgefallen.

Davies erlitt eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Der kanadische Nationalspieler war in Bergamo mit Tränen in den Augen vom Feld gegangen - erst im Februar war er wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen und hatte nun sein Comeback gegeben.

Urbig wiederum zog sich bei einem Zusammenprall in der Nachspielzeit mit Atalanta-Profi Nikola Krstovic eine Gehirnerschütterung zu.

Die Bayern müssen damit gleich auf zwei Torhüter verzichten; Stammkeeper Manuel Neuer (39) fehlt aktuell wegen eines Muskelfaserrisses.