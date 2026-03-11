Bayern-Lazarett: Musiala, Davies und Urbig fallen aus!
Von Manuel Schwarz
München - Der FC Bayern muss wie befürchtet vorerst auf Jamal Musiala (23), Alphonso Davies (25) und Torhüter Jonas Urbig (22) verzichten.
Die drei hatten sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) verletzt und müssten "zunächst pausieren", wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.
Nationalspieler Musiala spürte eine Schmerzreaktion am linken Sprunggelenk, das er sich bei der Club-WM im vorigen Sommer schwer verletzt hatte. Danach war er monatelang ausgefallen.
Davies erlitt eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Der kanadische Nationalspieler war in Bergamo mit Tränen in den Augen vom Feld gegangen - erst im Februar war er wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen und hatte nun sein Comeback gegeben.
Urbig wiederum zog sich bei einem Zusammenprall in der Nachspielzeit mit Atalanta-Profi Nikola Krstovic eine Gehirnerschütterung zu.
Die Bayern müssen damit gleich auf zwei Torhüter verzichten; Stammkeeper Manuel Neuer (39) fehlt aktuell wegen eines Muskelfaserrisses.
Comeback von Torwart-Routinier Sven Ulreich
Im anstehenden Bundesliga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen und am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) im Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta dürfte Routinier Sven Ulreich (37) zum Zug kommen.
Der nominell dritte Torwart der Münchner steht vor seinem Saisondebüt.
Er ist seit 2015 bei den Bayern und hat seitdem - abgesehen von einem Jahr beim Hamburger SV - den verletzten Torhüter Neuer immer mal wieder vertreten.
Letztmals zwischen den Münchner Pfosten stand Ulreich im September 2024 beim 5:0 in Bremen.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa, Jan Woitas/dpa