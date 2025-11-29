Beifall und Geschenke: FC Bayern verabschiedet Coman

Sportdirektor Christoph Freund (48, l.) Sportvorstand Max Eberl (52) und Vorstand Jan-Christian Dreesen (58, r.) nehmen Abschied von Kingsley Coman (29, 2.v.l.). © Sven Hoppe/dpa

Der langjährige Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters erhielt vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels seines Ex-Clubs gegen den FC St. Pauli eine große Bildercollage und einen Blumenstrauß, den der langjährige französische Nationalspieler gleich an das Töchterchen an seiner Hand weiterreichte. "Merci für 10 Jahre, King!" stand auf dem Bild geschrieben.

Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund dankten Coman kurz vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen auf dem Rasen.

Von den Rängen gab es viel Beifall. Auf der Ehrentribüne klatschten auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge mit, als Coman noch einmal in der Allianz-Arena ins Publikum winkte.

Der französische Flügelspieler hatte den FC Bayern bereits im August nach zehn Jahren im Verein für eine geschätzte Ablöse in Höhe von rund 25 Millionen Euro zum Cristiano-Ronaldo-Club Al-Nassr verlassen.