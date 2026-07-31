Berichte in der Türkei: Galatasaray dementiert Musiala-Spekulationen erneut

Istanbul/München - Der türkische Spitzenclub Galatasaray Istanbul hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Gerüchte über einen angeblichen Transfer von Jamal Musiala (23) dementiert.

Nationalspieler und Bayern-Star Jamal Musiala (23) wird nicht zum türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul wechseln. Das gab der Verein – wiederholt – bekannt. © MAURO PIMENTEL/AFP

In einer Stellungnahme auf der eigenen Homepage schrieb der Verein vom Bosporus, dass entsprechende Meldungen "absolut unwahr" seien.

Der deutsche Nationalspieler vom FC Bayern München erholt sich derzeit von einer Operation an seinem im Sommer 2025 verletzten linken Fuß.

Der Offensivakteur hat beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis Juni 2030.

Die große türkische Zeitung "Hürriyet" hatte jüngst berichtet, Spielmacher Musiala sei Galatasaray als Leihspieler angeboten worden.

Dieser Meldung widersprach der türkische Serienmeister bereits Anfang der Woche.