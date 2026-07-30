Hoeneß zu FIFA-Zoff: WM ohne Europäer kann man "in die Tonne treten"

Rottach-Egern - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) hat die geschlossene WM-Boykottdrohung der europäischen Fußballverbände ausdrücklich begrüßt.

FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) stellt sich ganz klar gegen die Pläne der FIFA. © Peter Kneffel/dpa

"Ich persönlich glaube, dass die Europäer noch gar nicht wissen, wie stark sie eigentlich sind. Einen Wettbewerb ohne Europäer kannst du in die Tonne treten", sagte Hoeneß am Rande des Testspiels des FC Bayern in Rottach-Egern.

Die 55 Mitglieder der Europäischen Fußball-Union hatten zuvor Einigkeit demonstriert und geschlossen einen Boykott angedroht, wenn die FIFA und Präsident Gianni Infantino nicht von ihrem geplanten Investorendeal abrücken.

"Wir lehnen den Vorschlag der FIFA, Beteiligungsrechte (...) auf private Investoren zu übertragen, einstimmig und unmissverständlich ab", hieß es von der UEFA.

Hoeneß betonte, er könne mit dem klaren Statement von Sportvorstand Max Eberl "gut leben". Dieser hatte unter anderem Ekel geäußert. Er schäme sich für den neuen Einfall der FIFA.

Der Weltverband hatte mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils seiner kommerziellen Rechte etwa an der WM eine Milliardensumme einspielen zu wollen und künftig allen 211 Verbänden mehr Geld auszuzahlen.