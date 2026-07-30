Bayern-Boss Eberl stocksauer wegen FIFA-Chef Infantino: "Ekelt mich an!"

Rottach-Egern (Tegernsee) - Die Pläne von FIFA-Boss Giovanni Infantino (56), WM-Rechte an Investoren zu verkaufen , lösen bei Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) Scham und Ekel aus.

Max Eberl (52) wurde angesichts der Pläne deutlich. © Sven Hoppe/dpa

"Ehrlicherweise finde ich es beschämend. Ich schäme mich dafür, dass wir im Fußball über solche Gedanken reden", sagte Eberl bei einer Pressekonferenz am Tegernsee, wo der FC Bayern sich gerade im Trainingslager befindet.

"Die FIFA ist für mich dafür da, dieses Spiel zu begleiten, Weltmeisterschaften auszurichten." Er habe aber das Gefühl, dass es nur noch um Profit gehe. "Mich ekelt das an", stellte Eberl klar.

Der Infantino-Plan sieht vor, künftige WM-Turniere unter dem Dach eines neuen Unternehmens zu organisieren, dessen Mehrheits-Eigentümer die FIFA wäre. Durch den Verkauf der kommerziellen Rechte sollen mehr als vier Milliarden Dollar in die Kassen gespült werden.

Einem Bericht der "Times" zufolge könnte ein solcher Deal den Druck erhöhen, das Teilnehmerfeld einer WM weiter auszubauen oder das Turnier häufiger als bisher auszutragen. Zu den Plänen seien auch Personen aus dem Umfeld der US-Regierung von Donald Trump (80) einbezogen worden.