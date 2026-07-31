Bayern-Ehrenboss Hoeneß nach Gerüchten: "Habe mich totgelacht"

Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) amüsiert sich über die Gerüchte rund die Bayern-Stars. © Peter Kneffel/dpa

"Wir müssen doch bescheuert sein. Du gibst 60 oder 70 Millionen aus, kriegst vielleicht 120 und dann rennst du den anderen hinterher, von denen du nicht weißt, wie sie bei uns einschlagen", sagte der frühere Präsident des FC Bayern München in Rottach-Egern.

"Wir sind doch in der glücklichen Lage, mit Díaz, mit Kane und mit Olise, glaube ich, das beste Trio auf der Welt zu haben", sagte der 74-Jährige. Man müsse ja mit dem Klingelbeutel geschlagen sein, wenn man auch nur über einen Verkauf nachdenken würde.

Vor allem die Spekulationen um Real Madrid und den französischen Flügelstar Olise hatten für Schlagzeilen gesorgt. "Ich habe mich totgelacht. Ich habe mal nachgeschaut, wie lange der Vertrag hat: drei Jahre noch. Und das ist für mich überhaupt kein Thema.

Da könnte jetzt der Kaiser von China kommen", sagte Hoeneß im hochsommerlichen Rottach-Egern, nicht weit von seinem Wohnsitz entfernt.