Biene-Maja-Song zum 80. Geburtstag: Kult-Comedian singt für Bayern-Legende Sepp Maier

Der Rekord-Bayer: Am 28. Februar feiert "die Katze von Anzing", Sepp Maier, seinen 80. Geburtstag. © Sven Hoppe/dpa

Er hat auf Instagram - wie es nicht selten seine Art ist - einen bekannten Song umgeschrieben und dem FC-Bayern-München-Rekordspieler Sepp Maier gewidmet.

Dieser feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Also gratuliert Astor auf die Art, wie er es vermutlich am schönsten kann - und man es sich vermutlich von ihm wünscht: mit einem persönlichen Lied.

Umgeschrieben hat der Musiker - der einst auch die FC-Bayern-Hymne "Stern des Südens" komponierte - den berühmten Titelsong der Kinderserie "Biene Maja".

Im imitierten Dialekt des 2019 verstorbenen tschechischen Sängers Karel Gott (†80) hat sich Astor einen kleinen Reim für die Melodie einfallen lassen: "In unser scheene Daitscheland/gibts eine Katze, sehr bekannt/Die Katze lebt in Anzing drauß'/und fing als Torwart Ball statt Maus", beginnt das Lied.

Maier, der mit 706 Pflichtspielen für die Bayern immer noch auf Platz 1 der ewigen Münchner Einsatz-Statistik steht, trug in seinen aktiven Zeiten den Spitznamen "die Katze von Anzing".