CL-Kracher gegen PSG: Das erwartet Salihamidzic von den Bayern-Stars

Paris (Frankreich) - Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) hat vor dem Knaller in der Champions League gegen Lionel Messi (35) und Paris Saint-Germain klare Erwartungen an den Auftritt des FC Bayern München .

Hasan Salihamidzic (46), Sportvorstand des FC Bayern München, erwartet von den Spielern des Rekordmeisters in Paris so einiges! © Sven Hoppe/dpa

"Aktivität, Energie, Aggressivität, Mentalität. Das haben wir besonders in der Hinrunde in den letzten Spielen bei unseren zehn Siegen gezeigt, das müssen wir jetzt auch wieder auf den Platz bringen", sagte Salihamidzic am Montag vor dem Abflug des Rekordmeisters nach Frankreich.

Der 46-Jährige schob unmittelbar nach: "Das sind Highlights im Leben eines jeden Fußballers."

Am Pokerspiel um die Einsätze der zuletzt angeschlagenen Messi und Kylian Mbappé (24), die am Montag beim Abschlusstraining von PSG dabei waren, mochte sich Salihamidzic nicht beteiligen.

"Das ist jetzt nicht das Thema für mich", sagte er. "Ich konzentriere mich auf unsere Mannschaft und schaue, dass wir in einer Top-Verfassung sind."