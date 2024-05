FC Bayern: Eberl schließt italienische Trainer aus! Hat er tatsächlich den Besten an der Angel?

München - Bayern-Sportvorstand Max Eberl (50) hat sich nach der 2:4-Niederlage bei der TSG Hoffenheim am Samstag dazu entschieden, das Trainer-Kandidatenfeld des FC Bayern öffentlich stark auszudünnen. Hat er etwa ein Ass im Ärmel?

Bayern-Sportvorstand Max Eberl (50) weiß, was er in der Öffentlichkeit preisgibt. © Michaela Stache/AFP

In einem Interview mit dem ZDF antwortete der Niederbayer auf die Frage, ob er einen italienischen Trainer in München explizit ausschließen könne, mit einem klaren "Ja". Auf die Nachfrage "Kein Italiener? Weder De Zerbi noch Allegri?" erwiderte Eberl: "Die Frage war gewesen und ich habe eine Antwort gegeben."

Zuvor hatte der 50-Jährige am Sky-Mikrofon zur Münchner Trainersuche gesagt: "Das Beste kommt zum Schluss."

Eberl ist ein absoluter Medienprofi; er weiß, was er wann in der Öffentlichkeit sagt. Steht der Niederbayer also tatsächlich kurz davor, den Allerbesten als neuen Bayern-Trainer präsentieren zu können? Das wäre Zinédine Zidane (51)!

Seit dem Trennungsbeschluss von Thomas Tuchel (50) im Februar kursieren Gerüchte, dass man den Franzosen an die Isar locken will.