Steht der Termin für das Neuer-Comeback beim FC Bayern? Freund: "Sieht gut aus!"

Da Neuer lange ausgefallen war, seien aktuell natürlich alle vorsichtig und die Belastungssteuerung sehr wichtig, aber "es sieht gut aus und wenn es jetzt so weitergeht die nächsten zehn Tage, dann hoffen wir, dass wir ihn bald wieder am Platz sehen, im Stadion sehen".

Später sprach er dann Freund auf das Gerücht an, und erhielt die vielsagende Antwort: "Es sieht gut aus bei Manuel, positiv. Er hat jetzt schon mit der Mannschaft zwei, dreimal mittrainiert , er hat keine Probleme so weit."

Manuel Neuer (37) kämpft seit zehn Monaten hart für seine Rückkehr auf den Platz. © -/FC Bayern München/dpa

"Also nächstes Champions-League-Spiel mit Manuel Neuer?", hakte Hellmann nach. "Wir werden sehen, wäre eine schöne Geschichte. Ich würde es nicht ausschließen", schmunzelte Freund.

Die Länderspielpause, in der die deutsche Nationalmannschaft nach Nordamerika fliegt und dort zwei Testspiele gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober) absolviert, geht vom 9. bis zum 19. Oktober.

Danach spielt der FC Bayern zunächst in der Bundesliga am 21. Oktober gegen Mainz, in der Champions League steht die nächste Partie am 24. Oktober gegen Galatasaray Istanbul an.

Kann Neuer in einer dieser beiden Partien wirklich sein Comeback feiern? Es wäre das erste Spiel des 37-Jährigen seit der verpatzten WM 2022, als die deutsche Nationalmannschaft am 1. Dezember bereits in der Vorrunde ausschied.

Danach brach sich der Bayern-Kapitän bei einer Ski-Tour den Unterschenkel, kämpfte seither hart für seine Rückkehr ins Tor.

Diese hatte sich zuletzt aufgrund von Schmerzen in beiden Waden immer wieder verzögert, doch nun scheint der fünfmalige Welttorhüter endgültig alle Hürden überwunden zu haben.