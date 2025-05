Darum drückt der FC Bayern jetzt Leverkusen die Daumen

Mit einem Sieg in Leipzig hätte Bayern München die 34. Meisterschaft vorzeitig feiern können. Nun drückt man aber dem Konkurrenten aus Leverkusen die Daumen.

Von Marco Schimpfhauser

München - Der FC Bayern München ist Deutscher Meister. Also auf dem Papier. Die Chance, dass sich das noch ändert, liegt weit im Null-Komma-Bereich. Dennoch feuern die Vereinsmitglieder am Sonntag Verfolger Bayer Leverkusen an.

Spieler und Manager bei Gladbach, jetzt Sportchef bei den Bayern: Max Eberl (51) hofft auf mindestens einen Punkt gegen sein Ex-Team - es würde den sicheren Meistertitel bedeuten. © Tom Weller/dpa Allem voran Münchens Sportchef Max Eberl. Er möchte im Spiel am kommenden Wochenende gegen Gladbach den Titel offiziell machen. "Das sind zwei Herzensvereine von mir. Das hätte Charme", so der 51-Jährige, der in Gladbach einst Spieler und Manager war. Der FC Bayern hat noch zwei Spiele und liegt mit neun Punkten in Führung. FC Bayern München Keine Bayern-Meisterfeier auf Ibiza: "Gehört sich nicht" Der amtierende Meister und einzig noch verbleibende Titelverfolger Leverkusen hat - mit dem Sonntagsspiel an diesem Wochenende - noch drei Spiele. Theoretisch könnten sie also - mit drei Siegen und zwei Bayern-Pleiten - noch gleichziehen. Um sie jedoch zu überholen, müsste man auch die 30 Tore Vorsprung der Münchner egalisieren. Praktisch gilt das als unmöglich. Sollte Leverkusen also am Sonntag keinen Sieg gegen Freiburg holen (ab 17.30 Uhr), dann ist das Thema durch und Bayern darf feiern. Allerdings auf der Couch sitzend zu Hause. Und das will man natürlich nicht.

Der Titel war schon so gut wie sicher - dann kam die Nachspielzeit